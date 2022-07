Zorgboeren willen onder Wtza uit

Dat meldt Federatie Landbouw en Zorg op haar website. Naast concurrentiegevoeligheid, wezen de zorgboeren op het vertekende beeld die de cijfers geven – bijvoorbeeld doordat bij eenmanszaken, maatschappen en VOF’s arbeidsloon niet in de kosten mag worden meegenomen, waardoor het als winst in de boeken komt. Daarnaast brengt openbaarmaking extra kosten met zich mee.

Niet-zorg-deel

De zorgboeren zijn onlangs in gesprek gegaan met VWS. Volgens LTO en Federatie Landbouw en Zorg worden de knelpunten serieus genomen door VWS. Het ministerie had veel punten vooraf niet ingeschat. VWS gaat nu kijken of het niet-zorg-deel alleen in grote lijnen openbaar kan worden gemaakt – eventueel met een extra toelichting over arbeidsloon. Volgens Federatie Landbouw en Zorg kan zo worden voorkomen dat bedrijven moeten worden gesplitst, want dat is onwenselijk.