Zorgcirkel krijgt nieuwe toezichthouder

,

Patricia Esveld treedt toe tot de raad van toezicht bij ouderenzorgorganisatie De Zorgcirkel. Zij is op 1 november begonnen.

De inhoudelijke kant van ouderenzorg is haar aandachtsgebied. Daarnaast wordt zij voorzitter van de commissie kwaliteit en veiligheid van de raad van toezicht. Met haar brede achtergrond in de ggz, revalidatie- en ouderenzorg, haar uitgebreide netwerk en specifieke kennis op het gebied van kwaliteit, veiligheid en digitalisering, brengt zij volgens De Zorgcirkel een actueel, toekomstgericht en verbindend perspectief op zorg mee.

Zorgachtergrond

Esveld is al tientallen jaren actief in de gezondheidszorg, in verschillende sectoren en functies. Op dit moment is zij voorzitter van de raad van bestuur van Pro Personant. Deze zorgorganisatie biedt psychische hulp aan jongeren, volwassenen en ouderen in Gelderland. Eerder was zij bestuursvoorzitter bij Heliomare, een centrum voor specialistische revalidatie en bij Hilverzorg, een ouderenzorgorganisatie in de Gooi- en Vechtstreek. Ook heeft zij ruime ervaring met grootschalige digitaliseringstrajecten binnen de zorg en is zij actief in verschillende landelijke en regionale samenwerkingsverbanden.

Samenwerkingsverbanden

Esveld: “Goede zorg begint bij mensen die zich gezien en gesteund voelen zoals cliënten, naasten en medewerkers. Tegelijkertijd staan we met elkaar voor grote uitdagingen om dat waar te blijven maken. Dat vraagt onder andere om meer en nieuwe samenwerkingsverbanden, anders denken en doen en om digitalisering. De Zorgcirkel geeft hier betrokken, vernieuwend en professioneel vorm aan.”

Meer over:Personalia

