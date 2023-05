Zorgmedewerkers voeren actie bij kantoor van werkgeverskoepels

Mensen die in de zorg voor ouderen en gehandicapten werken, willen donderdag in Utrecht actievoeren bij de organisaties voor hun werkgevers.

Daar overhandigen ze hun eisen voor de cao: ze willen een aanvullende loonsverhoging vanwege de inflatie. Ook willen ze dat er meer wordt gedaan tegen de werkdruk en eisen ze een hogere reiskostenvergoeding.

Brandbrief voor meer loon

De zorgmedewerkers verzamelen zich donderdagmiddag op het Paardenveld in het centrum van Utrecht. Van daaruit lopen ze in ruim een half uur naar de Oudlaan. Daar is het kantoor van de brancheverenigingen ActiZ (ouderenzorg) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Volgens vakbond FNV Zorg & Welzijn, de organisator van het protest, hebben ruim 23.000 medewerkers in de gehandicaptenzorg een brandbrief voor meer loon ondertekend.