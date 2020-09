Zorgorganisatie Sutfene verder onder vlag Sensire

Zorgorganisaties Sutfene en Sensire gaan onder de naam Sensire per 15 september verder als één organisatie. Met het samengaan creëren de fusiepartijen naar eigen zeggen “een robuuste basis voor innovatieve, kwalitatieve en toekomstbestendige zorg in de regio”.

“Oost-Gelderland is een van de snelst vergrijzende regio’s van Nederland”, stellen bestuurders Ben van Gent, Maarten van Rixtel en Renée Wilke in een gezamenlijke verklaring. “Daarbij komt dat onze nieuwe klanten ook andere verwachtingen hebben van zorg, en dat het aantal beschikbare zorgprofessionals de komende jaren gaat afnemen. Dan helpt het als we onze kennis en kunde zo bundelen dat zorgprofessionals en klant daarvan profiteren.”

Afstoten

“Door met Sensire één nieuwe organisatie te vormen, kunnen we nog beter inzetten op preventie en het verbeteren van de zorg die klanten vanuit verschillende zorgverleners ontvangen”, gelooft bestuurder Ben van Gent. Sutfene is in de regio rond Zutphen een grote aanbieder van verpleeghuiszorg, dagbesteding en revalidatie. De thuiszorgactiviteiten werden in oktober 2019 afgestoten wegens slechte financiële resultaten.

Extra accent

Na bekendmaking van de fusieplannen in november 2019 is er de afgelopen maanden gewerkt aan een samenvoeging van ondersteunende afdelingen. Ook is er in fasen afscheid genomen van Sutfene als organisatienaam. Daarbij krijgen unieke Sutfene-activiteiten als ‘verpleeghuis zonder deuren’, revalidatiediensten en lokale samenwerking een duidelijk zichtbare plaats binnen het nieuwe Sensire. Ook krijgt de eigenheid en identiteit van de verschillende verpleeghuizen extra accent.

Met ruim 4000 medewerkers biedt de nieuwe organisatie biedt zorg aan circa 1300 bewoners, revalidanten en klanten dagbesteding en -behandeling, met verpleeghuizen en revalidatiecentra in Oost-Gelderland. Ook bedient Sensire op jaarbasis zo’n 13.000 klanten in wijkverpleging en gespecialiseerde zorg aan huis. Onder de naam Yunio ontvangen kinderen en ouders begeleiding bij opgroeien en opvoeden.