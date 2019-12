Zorgrisico’s ouderen nemen af met online coach

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Healthy Ageing Through Internet Counselling in the Elderly’ (HATICE), uitgevoerd door onderzoekers van het Amsterdam UMC, het Radboudumc en een groep internationale wetenschappers.

Aan het ‘Healthy Ageing Through Internet Counselling in the Elderly’ (HATICE) project namen ruim 2724 personen deel van boven de 65 die een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten en dementie. Ze kwamen uit Nederland, Finland en Frankrijk.

Behandelgroep

De helft van de deelnemers, de behandelgroep, kreeg via het internet contact met een coach. Op een door Philips VitalHealth ontwikkelde eHealth-omgeving stelden de deelnemers zelf doelen op om gezonder te leven en bij te houden hoe hun gezondheid verbeterde. Aandachtspunten hierbij waren hoge bloeddruk, gebrek aan lichaamsbeweging, overgewicht, roken en een hoog cholesterol. De andere helft, de controlegroep, kreeg toegang tot een website met algemene gezondheidsinformatie, zonder coach.

Significante verbetering

Na 18 maanden heeft 90 procent van de behandelgroep zelf een of meer gezondheidsdoelen gesteld, ondersteund door hun coach. De onderzoekers keken naar het effect op een samengestelde maat voor het risico op hart- en vaatziekten, bestaande uit bloeddruk, body mass index (BMI) en cholesterol.

Uit het onderzoek blijkt dat bij de behandelgroep een bescheiden, maar significante verbetering zichtbaar is ten opzichte van de controlegroep. Dit effect is het grootst bij de mensen die het meest actief waren op het platform: met elk extra gezondheidsdoel dat werd gesteld, verbetert uiteindelijk de score die het risico op hart- en vaatziekten weergeeft.

Ook bij ouderen

Uit het onderzoek blijkt volgens hoofdonderzoeker Eric Moll dat ook bij ouderen moderne technologie in de vorm van zelfmanagement met een online coach een goede aanvulling kan zijn op de bestaande gezondheidszorg. “De resultaten van dit onderzoek nodigen uit tot toepassing op veel grotere schaal. Daarbij zal onderzocht moeten worden of de gunstige effecten blijvend zijn en of deze uiteindelijk ook echt leiden tot minder hartinfarcten, beroertes en dementie op de langere termijn.”