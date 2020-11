Zorgverleners zien PGO’s gematigd positief tegemoet

De PGO’s zijn op dit moment in ontwikkeling en moeten de komende twee jaar stapsgewijs worden ingevoerd. Patiënten beschikken dan over een platform waar ze hun eigen gezondheidsgegevens van diverse zorgverleners kunnen inzien en zelf data van bijvoorbeeld wearables aan kunnen toevoegen.

De Patiëntenfederatie zit samen met onder meer VWS en MedMij in de PGO-alliantie om het project aan te jagen. Onderzoeksbureau Kantar kreeg van hen de opdracht om in kaart te brengen hoe zorgverleners er tegenover staan. Zij voerder een enquête uit onder 691 huisartsen, medisch specialisten, (wijk)verpleegkundigen, apothekers, fysiotherapeuten, psychologen en psychiaters, verloskundigen en tandartsen.

Helft positief, derde neutraal

Van de ondervraagde groep is het merendeel (57 procent) positief over de PGO’s. Meer inzicht in de eigen gegevens geeft patiënten ook meer regie en eigen verantwoordelijk geven, schatten zij in. Een derde van de respondenten (31 procent) staat er neutraal tegenover. Zij willen afwachten hoe de PGO’s uiteindelijk in de praktijk gaan functioneren en zien op dit moment zowel voor- als nadelen.

Zorgen om privacy

De voornaamste zorg die uit het onderzoek naar voren komt, betreft de privacy van de patiënt. De groep die negatief oordeelt over de komst van de PGO’s (12 procent) maakt zich zorgen over het risico op een datalek. Bovendien betwijfelen ze of alle patiënten in staat zijn om gegevens in het dossier goed te interpreteren. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met dementie, een lage economische status of psychiatrische patiënten.