Zorgverzekeraars maken noodplan voor Co-Med

Zorgverzekeraars hebben samen een noodplan gemaakt voor een mogelijk faillissement van de commerciële huisartsenketen Co-Med. De rechtbank in Maastricht beslist daar komende dinsdag mogelijk over.

Als een zorgaanbieder failliet gaat, moet de grootste zorgverzekeraar ervoor zorgen dat mensen zorg behouden. De meeste klanten van Co-Med zijn aangesloten bij CZ, dus die verzekeraar heeft het voortouw genomen. Een woordvoerder wil niet vooruitlopen op een beslissing van de rechtbank. “Maar als verzekeraars hebben we samen niet stilgezeten. Voor elke vestiging van Co-Med hebben we een apart noodplan gemaakt. Onze prioriteit is dat mensen met een zorgvraag bij een huisarts terechtkunnen en dat ze de zorg krijgen die nodig is”, zegt de woordvoerder van CZ na berichtgeving van NRC en het FD.

Faillissementsaanvraag

Co-Med Zorg, waar de huisartsenpraktijken onder vallen, betwist dat de schuldeisers een vordering hebben. In april werd een andere tak van Co-Med failliet verklaard. Die afdeling, PCC Tele-Services, was een soort callcenter. Als mensen een praktijk belden, kwamen ze bij PCC terecht. De rechtbank Limburg bevestigt niet dat er dinsdag een zitting is over de faillissementsaanvraag. De rechtbank zegt daar vooraf nooit mededelingen over te doen.

Co-Med is een paar jaar geleden opgekomen. Het bedrijf kocht verspreid over het land praktijken, met name van huisartsen die met pensioen wilden gaan en geen opvolger konden vinden. Volgens critici probeert het bedrijf daarna zo veel mogelijk geld te verdienen, en is zorg geven bijzaak. Co-Med heeft momenteel vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Tilburg, Breda, Enschede, Zwolle, Helmond, Oirschot, Anna Paulowna en Breezand. (ANP)