Zorgverzekeraars steunen digitale triage acute zorg

Zorgverzekeraars VGZ en CZ geven, namens alle zorgverzekeraars, groen licht voor het programma Digitale triageondersteuning. De Stichting Nederlandse Triage Standaard (NTS) kan aan de slag met de bouw en ontwikkeling van een landelijke voorziening voor digitale triageondersteuning binnen de acute zorgketen.

Met digitale triage kunnen patiënten vooraf gestructureerd zelf hun klachten invoeren en delen met zorgverleners. Dit versnelt het werk van triagisten en verbetert de kwaliteit van de beoordeling. Daarnaast ontvangen patiënten direct betrouwbare zelfzorgadviezen, waardoor onnodige bezoeken aan de spoedzorg worden voorkomen. Omdat de NTS de triage-content hiervoor ontsluit, is de digitale triagevoorbereiding altijd gebaseerd op dezelfde professionele inhoud. De digitale triage gaat dus volgens dezelfde systematiek op huisartsenposten (HAP), de spoedeisende hulpposten (SEH) of ambulancediensten.

Triage blijft mensenwerk

NTS benadrukt dat triage altijd in handen blijft van een professional. De digitale voorbereiding is een hulpmiddel en geen vervanging. “De huisartsenzorg staat onder druk. Digitale triage verlaagt de werkdruk en vergroot de zelfregie van patiënten. Met één landelijke standaard voor dag- en ANW-zorg ontstaat duidelijkheid en vertrouwen in de praktijk. We zijn daarom blij dat NTS zich actief richt op digitale triage”, zegt Mirthe Smolenaers, innovatiemanager huisartsenzorg VGZ

Digitale triage acute zorg

15,7 procent van de Nederlanders maakte in 2024 ten minste één keer gebruik van de HAP. Iedereen die de HAP belt, krijgt te maken met NTS. En bij de ambulancemeldkamer is dat in de helft van de gevallen zo. Triage lijkt onzichtbaar, maar is de eerste cruciale stap in de zorg: krijgt iemand zelfzorgadvies, een afspraak of direct een ambulance?

Stichting Nederlandse Triage Standaard

De onafhankelijke Stichting NTS werd in 2011 opgericht door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Ambulancezorg Nederland (AZN) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland – Spoedeisende Hulp (V&VN SEH) met als doel veilige en doelmatige zorg. Dat wil zeggen: op het juiste moment door de juiste professional. Inmiddels is NTS dé landelijke standaard in de acute zorg: HAP’s, SEH’s en ambulancediensten werken met dezelfde urgentietaal en vervolgacties. “Met een klein team maken we grote impact in de zorg. En we blijven de triagestandaard continu uitbreiden en verbeteren”, zegt Bart van der Geest, algemeen directeur NTS.