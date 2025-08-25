Zuidelijke zorgorganisaties meten digitale vaardigheden

Een groep samenwerkende zorgorganisaties uit het zuiden van het land doen samen onderzoek naar de digitale vaardigheden van zorgmedewerkers en patiënten, cliënten en naasten. De organisaties willen zo ontdekken welke ondersteuning nodig is.

HuisartsenOZL, MeanderGroep Zuid-Limburg, Meditta, Zuyderland Medisch Centrum en Zuyderland Thuiszorg slaan de handen ineen voor een zogeheten regionale behoeftemeting. De zorg in de regio staat voor stevige uitdagingen en digitale hulpmiddelen kunnen helpen die te verlichten. Daarom willen de zorgorganisaties weten hoe digitaal vaardig hun medewerkers, patiënten en cliënten zijn. De meting vindt deze week plaats via twee vragenlijsten, die zowel digitaal als op papier worden verspreid.

Hulp bieden

“Niet iedereen is digitaal vaardig”, zegt Esther Talboom-Kamp, lid raad van bestuur van Zuyderland over het onderzoek. “Daarom willen we onze zorgmedewerkers, patiënten, cliënten en hun naasten goed ondersteunen. Wat hebben zij nodig om beter om te gaan met digitale zorg? Digitale zorg betekent in veel gevallen dat we zorg verplaatsen naar thuis. Denk aan beeldbellen met een zorgverlener, het op afstand monitoren van gezondheid of het ontvangen van begeleiding via een app. Zo maken we zorg toegankelijker en efficiënter, zonder dat dit ten koste gaat van persoonlijke aandacht. Als we weten hoe het er nu voor staat, dan kunnen we de juiste hulp bieden.”