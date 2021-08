Burn-outklachten verminderen?

Medewerkers die bij stress zoeken naar sociale steun en de situatie actief aanpakken, hebben minder last van typische burn-outklachten. Dat blijkt uit onderzoek van Loyalis. Tegelijkertijd maken nog maar weinig medewerkers gebruik van deze zogenoemde copingstijlen. In dit whitepaper leest u over het verband tussen coping en burn-outklachten, én hoe u uw leidinggevenden en medewerkers ondersteunt bij het gebruiken van een effectieve copingstijl.

Laat uw gegevens achter en ontvang het whitepaper van Loyalis in uw mailbox.