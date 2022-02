Leonique Niessen en Maarten van Rixtel in gesprek over digitale transformatie

Morgens nodigde Leonique Niessen (Nictiz) en Maarten van Rixtel (Sensire) uit om samen in gesprek te gaan over digitale transformatie in de zorg. Waarom maken zij zich hier dagelijks hard voor?

Digitale transformatie in de zorg is al jaren een hot item. Toch zien we dat er in de praktijk nog een hoop moet gebeuren. Morgens nodigde kopstukken in de zorg uit om hier met elkaar over in gesprek te gaan. Wat denken zij dat nodig is om deze transformatie in de zorg te laten slagen? En wat drijft hen zelf om zich hier elke dag hard voor te maken?

Kaarten met vragen

In deze video nemen Leonique Niessen en Maarten van Rixtel tegenover elkaar plaats. Aan de hand van een stapel kaarten met vragen wisselen ze van gedachten over dit onderwerp. Beiden hebben de vragen van tevoren niet gezien. Ieder vanuit hun eigen invalshoek reflecteren zij hierop in een spontaan gesprek.



Van ‘doing digital’ naar ‘being digital’

In deze video spreken Leonique en Maarten over uitdagingen die zij zelf ervaren. “Van ‘doing digital’ naar ‘being digital’ is denk ik de grootste uitdaging”, aldus Maarten. “Begrijpen we dat als je in een digitale wereld zorg gaat verlenen, dat het zorglandschap, het gedrag van mensen en de mogelijkheden, heel anders worden dan dat wat we nu hebben?”

Ook delen ze tips die ze aan andere bestuurders willen geven. “Ik zou tegen de bestuurder van morgen willen zeggen: digitalisering is absoluut onderdeel van je strategie en van je kwaliteit van zorg, dus benader het ook zo”, zegt Leonique. “En doe het niet alleen. Ga niet zelf het wiel uitvinden. Leer van de collega’s om je heen, gebruik wat er is, en accepteer dus ook dat er ergens regie wordt gevoerd over wat je wel en niet mag en kan. En binnen die kaders; vind daar je innovatie in.”

Over Leonique en Maarten

Leonique is directeur-bestuurder bij Nictiz, de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Eerder was zij als directeur van Santeon o.a. betrokken bij digitaliseringsvraagstukken voor deze zeven topklinische ziekenhuizen. Maarten is bestuurder bij Sensire. In 2011 startte Sensire als eerste met zorg op afstand met iPads. Ook was hij vanuit Actiz actief in het Informatieberaad Zorg.

De opnames hebben plaatsgevonden volgens de op dat moment geldende coronamaatregelen.