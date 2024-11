Meer tijd voor zorg met Zorg ERP, hét ERP voor de zorg

De zorg is een prachtige sector om in te werken, maar ook een sector die te maken heeft met diverse uitdagingen. Regeldruk, stijgende kosten, personeelsproblemen, we kennen ze allemaal. Met minder mensen meer en betere zorg leveren; dat is de uitdaging waar we voor staan in onze vergrijzende samenleving. We zullen de handen ineen moeten slaan om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Digitale zorgtoepassingen en slimme innovaties zijn hierbij ontzettend belangrijk.