NEXUS luistert echt naar de klant

Als betrouwbare softwareleverancier heeft NEXUS al jaren een solide reputatie in de zorg. Maar door de aanpasbaarheid van de systemen is NEXUS ook een uitermate geschikte partner voor een specialistische niche als de forensische zorg. Dat zegt Richard Koeman-Hulstein van forensische zorgaanbieder de Rooyse Wissel, waarvan onder andere een tbs-kliniek in het Noord-Limburgse Oostrum deel uitmaakt.

Zelfs niet-ingewijden zullen begrijpen dat het tbs-systeem een geval apart is binnen de zorgsector. Forensische zorg is een niche, en dat betekent – onder andere – dat we voor onze tbs-kliniek heel specifieke eisen stellen aan de software, zegt Richard Koeman-Hulstein, manager I&A van de Rooyse Wissel. De organisatie kiest daarom al sinds 2016 voor NEXUS als softwareleverancier. Hun systemen passen volgens Richard veel beter bij de behoeften van een forensische zorgaanbieder dan de standaard-software die bijvoorbeeld een ‘gewoon’ ziekenhuis gebruikt.

Speciale applicaties

“Als jij als patiënt een ziekenhuis of huisarts bezoekt, wordt er zogezegd een momentopname gemaakt,” legt Richard Koeman – Hulstein uit. “Je komt binnen voor bijvoorbeeld een hechting, de behandeling wordt opgeslagen in je Elektronisch Patiëntendossier, en als je bent vertrokken en er is betaald gaat dat dossiertje weer dicht. De meeste EPD’s zijn gebouwd volgens dat principe. Maar zo gaat het niet in het forensische zorgsysteem. Het behandeltraject dat patiënten bij de Rooyse Wissel doorlopen duurt in veel gevallen jarenlang. Dat betekent dat dossiers ook acht jaar, tien jaar en soms nog wel langer openstaan, en dat vraagt vaak om speciale applicaties in de software.”

Daar komt nog bij dat ‘de tbs’ een typisch Nederlands verschijnsel is. “Er zijn relatief weinig aanbieders die speciaal voor de Nederlandse forensische zorg software ontwikkelen,” zegt Richard. “Een oud-manager van de Rooyse Wissel heeft ooit nog een eigen EPD voor de kliniek gebouwd, als een soort hobby-project. Maar op een gegeven moment moesten we echt op zoek naar een professionele partij. NEXUS kwam daarbij als beste uit de bus.”

Flexibiliteit

Natuurlijk is dataveiligheid enorm belangrijk voor een tbs-kliniek en moeten de systemen in dat opzicht aan de hoogste eisen voldoen. Maar de software van NEXUS is met name zo geschikt voor de forensische zorg vanwege de flexibiliteit en aanpasbaarheid, zegt Richard. “Als tbs-kliniek heb je te maken met zeer specifieke processen, die bijna nergens anders voorkomen in de zorg. De modules van NEXUS zitten zo in elkaar dat wij makkelijk iets kunnen aanpassen of inbouwen. Zo hebben we bijvoorbeeld een eigen applicatie gebouwd voor ons systeem van onaangekondigde urinecontroles. Die kunnen we vervolgens heel makkelijk in het systeem van NEXUS plakken.”

Bovendien luistert NEXUS heel goed naar de klant, zegt Richard. “Als wij aangeven wat belangrijk is voor ons, nemen ze dat altijd mee bij de ontwikkeling van hun software. Een goed voorbeeld zijn de betalingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de kliniek, waar we een speciale applicatie voor nodig hadden. NEXUS heeft uitstekend ingespeeld op die wens. Het helpt daarbij dat ze heel goede contacten hebben met het ministerie, waar ze ook tools voor ontwikkelen. Verder zijn we bijvoorbeeld ook bezig om samen met NEXUS een opname-applicatie aan te passen, zodat die geschikt is voor spoedplaatsingen in onze kliniek.”

AI-toepassingen

Koeman ziet nog een lange en vruchtbare samenwerking met NEXUS voor zich, en kijkt daarbij met name uit naar bepaalde AI-toepassingen in de software. “NEXUS ontwikkelt nu bijvoorbeeld samen met Autoscriber een tool waarmee we als kliniek een behandelplan automatisch kunnen laten uitschrijven en in het EPD plaatsen. Dat zijn natuurlijk heel mooie ontwikkelingen.”