Veiligheidsdenken in ontwikkeling

Het veiligheidsdenken neemt steeds vaker bij zorgorganisaties een vaste plek in. Er is meer openheid en er wordt onderzoek gedaan omdat men wil leren van de momenten dat er iets niet goed verliep in de kwaliteit van de zorg. Inzet van een onafhankelijke onderzoeker kan dan helpen en is mogelijk één van de redenen waarom makkelijker een aanvraag voor een onderzoek wordt gedaan.

De ervaring leert dat het bij het uitvoeren van calamiteitenonderzoek, belangrijk is om nog een stapje verder te kijken dan in hoeverre de richtlijnen, protocollen en adviezen wel of niet zijn uitgevoerd.

Juist het vanuit een onbevooroordeelde positie luisteren naar en verbinden met de verschillende zorgprofessionals, cliënten, familieleden en samenwerkingspartners, is essentieel om een compleet beeld te krijgen van de verschillende perspectieven op de gebeurtenis en hoe besluitvorming tot stand is gekomen.

Wat maakte het op dat moment logisch om het zo te doen?. Wanneer je werkelijk begrijpt hoe de gebeurtenis is ontstaan, weet je waar de verbeterkansen en leerpunten zitten. In de praktijk is dat best complex.

