VIDEO: Landelijke impact op de zorg met voeding

Kijken we over tien jaar met verbazing terug op de positie die voeding op dit moment in onze behandelprocessen heeft? Wat valt er nog te winnen in het drieluik-thema tussen voeding, zorg én ICT? Waarom is dit zo belangrijk en moeten we voeding inderdaad gaan adopteren als volwaardig onderdeel van het behandeltraject? Deze, en nog veel meer vragen kregen op 1 december jl. de welverdiende aandacht tijdens het Health, Food & Technology-congres.

In navolging van het succesvolle Webinar over Voeding, Zorg en ICT, verzorgden het Meander Medisch Centrum, de Alliantie Voeding in de Zorg en het project GoedeZorgProefJe de keynote over ‘Landelijke impact op de zorg met voeding’. Op initiatief van NEXUS Nederland gaf het inmiddels vertrouwde sprekersgezelschap een belangrijke update over het voedingsthema. Een van de sprekers was Tom van Loenhout, voorzitter Alliantie Voeding in de Zorg. ‘Het belang van goede voeding in de zorg wint aan terrein, maar om landelijk impact te maken moeten we als zorgsector dit thema echt hoger op de agenda plaatsen, aldus Tom.

Onderdeel van behandelproces

‘Wat je vandaag eet is je brandstof voor morgen’, aldus Thijs Dekker marketingmanager NEXUS Nederland. ‘Dat geldt voor iedereen en zeker ook voor patiënten. De gezondheidswinst die we bereiken door alvorens-, tijdens- en na een behandeling de juiste voedingswaarden te tanken, is enorm. Uiteraard moet dit dan wel gefaciliteerd worden. Zowel naar de patiënt, als vanuit de workflow van het zorgpersoneel.”



Charlotte Verhage, manager Foodservice bij Meander Medisch Centrum: ‘Om voeding daadwerkelijk in- en rondom de behandelprocessen de rol te geven die het verdient, zetten wij flink in op het samenbrengen van kennis, slimme tooling én gedrag. Dit gaat dus niet alleen over de medische wetenschap. Nee, íedereen speelt juist een rol hierin! Van kok tot chirurg, en van ICT-afdeling tot bestuur. Je ziet echt dat je met een gezond stukje energie en aandacht als ziekenhuis enorme stappen kan zetten op dit gebied.’

Maandelijkse meetings

Meander is een van de 37 ziekenhuizen die vanuit het project GoedeZorgProefJe actief werkt aan een gezond voedingsaanbod voor patiënt, medewerker en bezoeker. Het project GoedeZorgProefJe ondersteunt de deelnemende ziekenhuizen in het bereiken van de doelen van het Nationaal Preventieakkoord. Leonie Horne, projectcoördinator GZPJ: ‘Als onderdeel van het Preventieakkoord moeten 50% van de Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen in 2025 een gezond voedingsaanbod hebben. En in 2030 is dit 100%. Vanuit het project organiseren wij daarom o.a. maandelijkse meetings voor het uitwisselen van praktische kennis en handvatten. Zo hoeven de deelnemende ziekenhuizen niet steeds zelf opnieuw het wiel uit te vinden’, aldus Leonie.

Meer informatie

Is jouw ziekenhuis nog geen deelnemer van het project GoedeZorgProefJe? Kijk op www.goedezorgproefje.nl voor meer informatie. En wil je meer weten over de voedingsapplicatie die o.a. het Meander Medisch Centrum ondersteunt in de behandelprocessen? Kijk dan op www.nexus-nederland.nl/voeding voor het complete video-interview inclusief softwaredemonstratie.