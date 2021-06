Vitadent Mondzorg heeft ISO certificering Zorg en Welzijn

Vitadent hecht veel waarde aan kwaliteit. Daarom zijn onze werkprocessen sinds 2021 ingericht conform de ISO 9001-norm voor Zorg en Welzijn. Zo kunnen we echt verschil maken in de zorgwereld.

Als ambulante organisatie hecht Vitadent Mondzorg veel waarde aan kwaliteit op het gebied van cliëntenzorg, organisatie en scholing. Zodoende hebben wij onze werkprocessen zo ingericht dat deze voldoen aan NEN-EN 15224:2017. TÜV Nederland reikte ons dit certificaat begin 2021 uit en zal periodiek audits uitvoeren. De norm staat ook wel bekend als het kwaliteitsmanagementsysteem voor Zorg en Welzijn. In iedere zorginstelling waar wij werken kunnen cliënten, zorgmedewerkers en stakeholders dezelfde hoge kwaliteit verwachten.

“Onze doelgroep bestaat uit kwetsbare cliënten. Daarom is het van groot belang dat de mondzorg zo goed en zorgvuldig mogelijk wordt geleverd. Met behulp van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn we nog beter in staat dit te realiseren”, aldus de directie, bestaande uit Rudolf Hogendoorn en Wim van der Torre.

Denken vanuit risico’s

De ISO 9001 NEN 15224-norm beschrijft de eisen voor het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Als wij conform deze eisen werken, voldoet de zorg die wij leveren aan de wensen van onze stakeholders en de geldende wet- en regelgeving. Een ander belangrijk onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem is ‘risico gebaseerd denken’. Dit zit in het DNA van Vitadent.

Vanuit een omgevingsanalyse hebben we de risico’s in kaart gebracht van alle verbonden en betrokken partijen, zoals: samenwerkingspartners (zorglocaties), zorgkantoren en natuurlijk vooral de cliënt en diens vertegenwoordiger. Aan de hand van deze actielijst hebben we een belangrijk deel van het kwaliteitssysteem op procesniveau ingericht. Het resultaat hiervan bestaat uit effectieve prestatie-indicatoren die maandelijks worden bijgehouden. Vitadent denkt dus als het ware mee met haar ketenpartners vanuit de context van de eigen dienstverlening voor kwetsbare cliënten.

Vaak vervalt kwaliteitsbeleid tot een passief systeem. Vitadent voorkomt dit door het systeem naar een actievere vorm te sturen, als onderdeel van alle processen. Deze actievere vorm houdt in dat iedereen in de organisatie wordt uitgedaagd en beoordeeld, met behulp van periodiek terugkerende afspraken in de agenda’s.

Van der Torre: “Vitadent is een lerende organisatie. Toen we in 2015 startten bevonden we ons binnen een vrij nieuw werkveld. Onze manier van werken hebben we geheel zelfstandig moeten uitdenken. Hierdoor leerden we ook te denken vanuit risico’s.”

Doen we de goede dingen?

Bij het inrichten en verbeteren van de bedrijfsprocessen, staat ook de contextanalyse ‘Doen we de goede dingen?’ centraal. Dit realiseren wij met behulp van periodiek overleg, het registreren van tekortkomingen, het uitvoeren van audits, klanttevredenheidsonderzoek en leveranciersbeoordelingen.

Ook zitten de 11 kwaliteitskenmerken in onze werkprocessen verweven: geschikte correcte zorg, beschikbaarheid, continuïteit van zorg, doeltreffendheid, doelmatigheid, gelijkwaardigheid, zorg gebaseerd op bewijs en kennis, op de zorgontvanger gerichte zorg, betrokkenheid van de zorgontvanger, cliënt-/patiëntveiligheid en tijdigheid/toegankelijkheid.

Al deze kenmerken zijn van toepassing op Vitadent. Maar we besteden extra aandacht aan de ‘continuïteit van zorg’. Zo monitoren we voortdurend de beschikbaarheid van onze capaciteit en voorspellen we de benodigde capaciteit. Het kenmerk ‘doelmatigheid’ is eveneens cruciaal. Dit houdt in dat we zorg verlenen die past bij de cliënt, waarbij de zorgkosten en resultaten in balans zijn. Tot slot is het kenmerk ‘op de zorgontvanger gerichte zorg’ essentieel. Dit wil zeggen dat de zorg die wij leveren altijd aansluit op de behoeften van het individu.

Hogendoorn: “Wij denken met onze visie op kwaliteitsbeleid echt een verschil te maken in de zorgwereld. Alleen een actief systeem waarbij iedereen wordt uitgedaagd, zal leiden tot de activatie van een lerende organisatie. Met deze ontwikkelkracht hopen wij positief bij te blijven dragen vanuit ons vakgebied.”

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan vooral contact op per telefoon (085 7500 470) of e-mail naar info@vitadent.nl. We staan u graag te woord.