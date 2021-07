Whitepaper: Integrale serviceorganisatie

Interessant voor u

Opnieuw kleine 7.000 nieuwe coronagevallen, gemiddelde daalt De 6.945 positieve tests zijn een fractie hoger dan het cijfer van dinsdag, maar aanzienlijk lager dan dat van maandag. Doorgaans ligt het aantal nieuwe gevallen op maandagen en dinsdagen juist laag, waarna het vanaf woensdag oploopt. Het RIVM zei dinsdag het begin van een stabilisatie te zien en dat het aantal gevallen in de […]

Slingeland, Klimmendaal en Sensire werken samen aan nieuwe ziekenhuislocatie Dit hebben de partijen op 20 juli bekend gemaakt. Het Slingeland zegt dat de samenwerkingsintentie naadloos past in de nieuwe koers van het ziekenhuis en hun regiovisie voor de Achterhoek. "Daarin benoemen we al hoe belangrijk samenwerking voor ons is in relatie tot het bieden van de beste zorg en het slim organiseren van de […]

Oogziekenhuis Rotterdam ontruimd vanwege brand in kelder De brandweer heeft flink opgeschaald en is met veel mensen aanwezig om de brand te blussen. De brand brak uit in een papiercontainer. De brandweer is nog aan het blussen. (ANP)

Patiënt wil arts graag zien bij zorg op afstand Patiënten willen liever beeldbellen dan telefonisch spreken met een arts bij zorg op afstand. Zij missen oogcontact en ervaren meer afstand en zakelijkheid bij een telefonisch consult. Dit zegt belangenorganisatie Zorgbelang Groningen op basis van een peiling onder inwoners van de provincie en gesprekken met patiënten die afgelopen jaar zorg op afstand hebben afgenomen.