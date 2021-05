Intrakoop lanceert marktplaats voor zorgproducten

Inkoopcoöperatie Intrakoop lanceert dinsdag een online deelplatform voor zorgorganisaties. Aangesloten leden kunnen via deze ‘digitale voorraadkast’ overbodige producten verkopen, ruilen of weggeven. “Met dit platform hoeven zorgorganisaties niet het wiel uit te vinden”, vertelt Daan van Gent, een van de initiatiefnemers achter deze zorgmarktplaats.

Verduurzaming van de zorg staat hoog op de agenda bij Intrakoop. “Door de overtollige voorraad van de ene zorgorganisatie beschikbaar te stellen voor de andere wordt hergebruik bevorderd. Met dit deelplatform wordt afval beperkt, worden zorgkosten bespaard en collega’s met tekorten geholpen”, aldus Van Gent.

In stroomversnelling

In eerste instantie is het project uit duurzamheidsambities ontstaan, maar tijdens de coronacrisis werd vooral de roep naar een transparante omgeving voor hulpmiddelen groter. “Zorgorganisaties deelden op allerlei manieren. Een eenvoudige en centrale plek om elkaar te bevragen of materialen aan te bieden, ontbrak echter”, vertelt Van Gent. Het project kwam daardoor in een stroomversnelling.

In samenwerking met marktplaatsontwikkelaar FLOOW2 is een pilot gestart. Gedurende een maand hebben 15 zorginstellingen over de gehele linie het platform getest en hun bevindingen gedeeld. “Naast een paar kleine kinderziektes ontving Intrakoop vooral positieve reacties over het gebruiksgemak.”

Voor en door zorgorganisaties

Het deelplatform is 18 mei gelanceerd en bereikbaar voor de 550 zorgorganisaties die lid zijn van Intrakoop. De leden hebben dinsdag een persoonlijk account ontvangen. “Het is vergelijkbaar met marktplaats.nl, maar dan achter gesloten deuren. Zo monitort Intrakoop wie toegang heeft. Het is voor en door zorginstellingen.” Geneesmiddelen zullen niet snel aangeboden worden. “Daarvoor heeft FLOOW2 Pharmaswap ontwikkeld.”

Zorgorganisaties kunnen op het platform producten te koop aanbieden, verhuren, uitlenen, gratis weggeven of een vraag uitzetten. Naast overtollige producten is er ruimte om medische hulpmiddelen, meubilair, kantoorruimtes en kennis uit te wisselen. “Alles van het plaatsen van de advertentie, de betaling tot en met het regelen van het transport wordt op het platform geregeld”, aldus Van Gent. Voor het transport wordt samengewerkt met Schotpoort Connect, een logistieke dienstverlener. “Leden kunnen eenvoudig het transport regelen en ervoor kiezen om de transportkosten te delen of in rekening te brengen bij de kopende of verkopende partij.”

Besparingsmeter

Hoeveel binnen de zorg bespaard wordt met deze ‘digitale voorraadkast’ is nog onbekend. “In het systeem is een teller ingebouwd die gaat bijhouden hoeveel euro er is gedeeld of bespaard”, vertelt Van Gent. Voor nu ligt de focus op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod en doorontwikkeling, waarbij Intrakoop aan de slag gaat met thema’s als het aansprakelijkheidsvraagstuk, de kwaliteitswaarborg en wetgeving bij medische hulpmiddelen. “We willen meer mogelijkheden creëren om medische hulpmiddelen uit te wisselen, zodat deelname voor ziekenhuizen nog interessanter wordt.”

De doelen voor het Intrakoop Deelplatform zijn de komende tijd ambitieus. “De CO2 footprint in de zorg reduceren, verspilling tegengaan en organisaties ondersteunen die door tekorten met hun handen in het haar zitten. Simpel gezegd: niet weggooien, maar hergebruiken en de zorg betaalbaar houden.”