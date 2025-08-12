Aantal zzp-ers in de thuiszorg neemt af

Hoogleraar strategie en ondernemerschap Joris Knoben van Tilburg University: “De ontwikkelingen rondom zzp’ers zijn sterk branchespecifiek.” In de thuiszorg en de kinderopvang zijn volgens hem grote zorgen over schijnzelfstandigheid en speelt de beslissing mee van opdrachtgevers om niet meer met zzp’ers te werken. Onder tandartsen en psychologen groeit het aantal zzp’ers juist.

Thuiszorg en ziekenhuizen

De afname heeft te maken met de handhaving van regels tegen schijnzelfstandigheid sinds begin dit jaar. In de thuiszorg verdwenen er per saldo ruim 2500 zzp’ers in de laatste drie kwartalen. Dat is een afname van bijna 8 procent. In de categorie waar ook de verpleegkundigen in ziekenhuizen onder vallen, werkten per saldo 2,9 procent minder zzp’ers.

Er stopten meer zzp’ers dan er nieuwe zelfstandigen bijkomen. Het aantal starters in de thuiszorg daalde met ruim de helft van november vorig jaar tot en met juli van dit jaar vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Bij de stoppers ziet de KVK een tegengesteld beeld, met bijna twee keer zoveel stoppers in de thuiszorg.

Belastingdienst

De Belastingdienst is op 1 januari begonnen met het volledig handhaven van de zzp-regels, maar deelt daarvoor dit jaar nog geen boetes uit. Het totale aantal zzp’ers in alle sectoren van de Nederlandse economie neemt de afgelopen maanden zeer licht toe, volgens de KVK. Dat is een vrij constant beeld. Vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder is telkens wel een afname van het aantal starters en een toename van het aantal stoppers te zien.

Detacheringsbureaus profiteren

Nederlandse detacheerders profiteerden in het tweede kwartaal juist van de verschuivingen in de zorgsector, volgt uit cijfers van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). In de zorg boekten detacheerders 12 procent meer omzet, terwijl in vrijwel alle andere vakgebieden juist een omzetdaling te zien was. De VvDN stelt dat, nu veel organisaties stoppen met de inzet van zzp’ers, detachering een goed alternatief kan zijn. (ANP)