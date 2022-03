Negen Nederlandse namen in top 250 beste ziekenhuizen

Negen Nederlandse ziekenhuizen staan in de top 250 beste ziekenhuizen ter wereld van het Amerikaanse weekblad Newsweek. Naast de universitair medisch centra staat ook St. Antonius Ziekenhuis in de lijst.

Het hoogst geclasseerde Nederlandse ziekenhuis in de lijst voor 2022 is Amsterdam UMC op plek 38. Ook UMC Utrecht en LUMC staan met plekken 44 en 62 hoog genoteerd. Radboudumc, Erasmus MC, UMCG en Maastricht UMC+ volgen respectievelijk op de plaatsen 74, 93, 111 en 128. St. Antonius Ziekenhuis staat op een niet nader genoemde plek tussen 151 en 250.

UMC Utrecht

In de ranking voor 2021, toen nog een top 200, stonden zeven Nederlandse ziekenhuizen. Toen behaalde UMC Utrecht de hoogste Nederlandse score op plek 22. Amsterdam UMC stond toen op plek 47. Ook VU Medisch Centrum staat in de lijst op een niet nader genoemde plek tussen 151 en 250. Onduidelijk is of in de lijst AMC en Vumc als aparte ziekenhuizen worden beoordeeld.

Top drie voor VS

De hoogste drie plekken in de lijst zijn voorbehouden aan Amerikaanse ziekenhuizen. De Mayo Clinic, een academisch medisch centrum in Rochester in de Amerikaanse staat Minnesota, staat op plek 1. De grootste ziekenhuisgroep ter wereld staat al langer boven aan in allerlei rankings. In 2018 vertelden bestuurders van de Mayo Clinic hoe zij naar de zorg kijken op een congres van Zorgvisie.

De Cleveland Clinic en Massachusetts General Hospital volgen op plek twee en drie. Het eerste ziekenhuis buiten de Verenigde Staten is Toronto General – University Health Network op plek vier. Het Berlijnse ziekenhuis Charité – Universitätsmedizin Berlin staat op plek vijf.

27 landen

De lijst beoogt de beste ziekenhuizen ter wereld op een rijtje te zetten, maar in de praktijk wordt alleen gekeken naar ziekenhuizen in 27 landen. Om de ranking op te maken, vragen de onderzoekers in een online enquête zo’n 80.000 medisch experts naar hun mening. Verder gebruiken de opstellers van de lijst publiekelijk beschikbare patiëntonderzoeken en kwaliteitsindicatoren. Medisch journalisten wordt gevraagd om de resultaten te controleren.

Lees ook: Dit zijn de beste ziekenhuizen in Nederland, volgens Newsweek