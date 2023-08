Alrijne haalt bakzeil en past berichtgeving aan na kritiek verzekeraars

Het Alrijne Ziekenhuis heeft de berichtgeving op de site over het verminderen van het aantal operaties aangepast na kritiek van zorgverzekeraars, blijkt donderdagmiddag. Nog steeds meldt het ziekenhuis dat in oktober alleen de OK’s in Leiderdorp open zijn, maar verwijzingen naar afspraken met zorgverzekeraars zijn verwijderd.

In eerste instantie schreef het ziekenhuis dat alleen de verzekerden van Zorg en Zekerheid gevrijwaard zouden zijn van de maatregelen en dat er bij andere verzekeraars niet genoeg ruimte meer in het contract was.

Kritiek zorgverzekeraars

Maar daarop meldden onder meer Menzis en VGZ dat dit niet voor hun verzekerden zou moeten gelden. VGZ heeft bijvoorbeeld een doorleverplicht afgesproken waardoor patiënten altijd terecht moeten kunnen bij het ziekenhuis. Zilveren Kruis en CZ lieten weten in eerdere gesprekken te hebben gesproken over extra budget, maar het ziekenhuis zou kampen met personeelstekorten.

Inmiddels is één van de twee berichten hierover van Alrijne verwijderd van de website van het ziekenhuis en is te lezen dat Alrijne niet verwacht dat het totale budget toereikend zal zijn tot het einde van het jaar zonder specifieke namen te noemen. Onduidelijk is dan ook voor welke verzekerden de maatregel van Alrijne geldt. Op een verzoek om commentaar heeft het ziekenhuis laten weten geen verdere reactie te willen geven.

Knellende zorgbudgetten

Alrijne is niet het enige ziekenhuis waar de zorgbudgetten knellen, maar voorlopig wel het enige dat de zorg deels afschaalt vanwege te lage budgetten, blijkt uit een rondgang van Skipr. Enkele andere ziekenhuizen laten weten ook te kampen met soms forse overschrijdingen, maar ze verwachten aanvullende afspraken te kunnen maken met zorgverzekeraars om de hoger dan verwachte zorgvraag aan te kunnen pakken en te voorkomen dat er maatregelen genomen moeten worden.