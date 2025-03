Amsterdamse huisartsenorganisatie benoemt nieuwe bestuurder

Louke Flieringa is aangesteld als medisch directeur en bestuurder van stichting GAZO, Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost & Diemen. Ze is daarmee de opvolger van Mireille van Bree, die per 1 april vertrekt.

Momenteel werkt de nieuwe medisch directeur / bestuurder als directeur behandeling bij De Hartekamp Groep. Flieringa is benoemd per 1 mei en vormt dan samen met Bob de dood het bestuur van GAZO. Ze ze wordt bovendien bestuurder bij ROZO: ondersteuningsorganisatie voor huisartsen in Amsterdam Zuidoost, Diemen en Duivendrecht.

De Nulpraktijk

Onder GAZO vallen negen gezondheidscentra. Eén daarvan is Hondsrugpark Gezond, dat in samenwerking met Amsterdam UMC wordt opgezet als innovatieve huisartsenpraktijk. Dat proces wordt gevolgd in de podcast-serie De Nulpraktijk van Skipr en Zorgvisie. Het vijfde deel van die reeks verschijnt binnenkort.