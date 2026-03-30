Apothekers geven NZa een lesje boekhouden

De Nederlandse Zorgautoriteit publiceerde vorige week de winsten en dividenduitkeringen in de zorg. De apotheken keerden in 2024 de meeste winst uit van alle sectoren, namelijk bijna 67 miljoen euro.

De NZa stelde daarbij dat dividenduitkeringen geld is dat de zorgaanbieder verlaat. Maar dat is een te vlugge conclusie, vindt apothekersorganisatie KNMP: “De meeste apotheken opereren in een structuur van werk BV’s onder een holding BV. Een dividenduitkering is een gebruikelijke, fiscaal nette en traceerbare manier om geld van een werk BV naar een holding BV te verplaatsen. De holding BV kan dat geld gebruiken om te investeren in bijvoorbeeld digitalisering, een nieuwe vestiging of innovatie.”

Weerbaarheidsvermogen

Ook schreef de NZa de dat de helft van de zorgorganisaties dividend uitkeert terwijl ze minder dan 15 procent weerstandsvermogen zitten. Dit maakt zorgorganisaties volgens de NZa financieel kwetsbaar. In ze financiële sector wordt 15 procent weerstandvermogen als minimum gehanteerd.

Maar, als de dividenduitkering naar een holding gaat die boven de werk-B.V. hangt, gaat deze redenatie niet op, schrijft KNMP. Als je de reserves in de holding niet meeneemt, heb je een onvolledig beeld van de financiële weerbaarheid van de organisatie.

Solvabiliteit

“Daarnaast is het weerstandsvermogen alleen geen goed criterium voor de risicoafdekking van de bedrijfsvoering”, stelt KNMP. “Binnen de branche, vooral ook door de banken, wordt gewerkt met solvabiliteit; waarmee naar de financiële gezondheid van het bedrijf op lange termijn gekeken wordt.”

Reactie NZa

De NZa zegt bekend te zijn met de werk-BV-holding-BV-constructie. Zij stellen dat geld in de holding bv niet noodzakelijk terug de zorg gaat en dat het dus wel degelijk de zorg verlaat.

De reactie van de NZa is 31 maart aan dit bericht toegevoegd.