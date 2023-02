Ben van Miltenburg versterkt bestuur MCL

Ben van Miltenburg is geen onbekende in de Friese zorg. Zo was hij van 2010 tot 2013 bestuurder van De Friesland Zorgverzekeraar. Hij heeft veel verschillende interim functies bekleed binnen de zorg, waarbij hij vooral actief is op het gebied van transities, fusies en digitalisering.

Bij het Prinses Maxima Centrum Utrecht begeleidde hij de samenvoeging van de academische kinderoncologie in de nieuwbouw van het landelijk centrum. Ook was hij bestuursvoorzitter van VZVZ en lid van de raad van toezicht van de Reinier Haga Groep. Op dit moment is hij lid van de raad van commissarissen van CCV Group en Unilabs.

Samenwerking

MCL en Tjongerschans willen met de juridische fusie van de ziekenhuizen een zorginfarct voorkomen en samenwerking makkelijker maken. Op dit moment zijn ze bestuurlijk al gefuseerd. “Een volledige fusie maakt samenwerking veel makkelijker”, zei bestuursvoorzitter Patrick Vink van MCL in november. “Wij geloven niet in concurrentie in de zorg. Concurrentie is achterhaald.” Het IZA heeft het besluit om juridisch te fuseren, gestimuleerd, vertelt Vink. De ziekenhuizen vinden de juridische fusie “een logische stap”.