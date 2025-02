Bestuurder van Terwille neemt afscheid

“Met pijn in mijn hart zal ik deze prachtige organisatie loslaten”, zegt Erik de Vos. “Maar het is goed om het stokje over te dragen, de organisatie is eraan toe. De zorgvuldige route die door de raad van toezicht is voorbereid, maakt dat ik vertrouwen heb in een goede opvolging die past bij Terwille.”

Projecten bij Terwille

De Vos heeft zich als bestuurder ingezet voor verschillende impactvolle projecten bij Terwille, dat actief is in Noord- en Oost-Nederland en in de Flevopolder. Hij speelde een sleutelrol in de implementatie van ‘Mien Aigen Hoes’. Dat is een ‘Housing-First’-programma dat dakloze mensen met complexe problematiek helpt aan een stabiele woonplek. Daarnaast zette hij zich in het bijzonder in voor de positie van ervaringsdeskundigen in de zorg. Ook maakte hij zich sterk voor mensen die na prostitutie of seksueel geweld werken aan herstel en een toekomst met perspectief.

Bestuurder Erik de Vos

Voorzitter van de raad van toezicht, Henk van Dijk, is lovend over De Vos. “We zijn dankbaar voor wat hij langjarig voor Terwille heeft betekend. Met hart en ziel heeft hij Terwille toekomstbestendig gemaakt. Met een heldere visie ging hij telkens een extra mijl voor hen die zorg nodig hebben. Hij koos daarbij niet voor de makkelijke weg, maar had oog voor wat kwetsbaar is en niet gezien. Hij stond pal voor gelijkwaardigheid in de zorgverlening.”

Groningen en mentale gezondheid

De Vos focust dit jaar nog op een bijdrage actielijn aan het regioplan ‘Gezond Groningen’, met name het programma ‘Mentale Gezondheid’. In dit programma gaat veel aandacht naar een gezamenlijke aanpak van de wachttijden binnen de ggz en een transitie naar positieve gezondheid.