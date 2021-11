BNG Bank leent 80 miljoen aan MeanderGroep Zuid-Limburg

Zorginstellingen moeten blijvend investeren om de kwaliteit van zorg in stand te houden en te kunnen voldoen aan de toenemende en zwaardere zorgvraag, haalt MeanderGroep aan. De plannen zijn onderdeel van een nieuwe zorgvisie van MeanderGroep, ‘Leid je eigen leven’ genaamd.

Vergrijzing

“We snappen waar Meander heen wilt”, zegt Fred Reynaers, senior accountmanager BNG bank. “De problemen qua vergrijzing in deze regio zijn niet mis en dat vraagt om een gedegen en heldere toekomstvisie. Meander heeft die. Voor ons als bank is het alleen maar mooi dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen. Dat past bij onze strategie om, in aansluiting op de Sustainable Development Goals, bij te dragen aan goede en toegankelijke zorg.”