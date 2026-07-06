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Boete voor zorgverzekeraar Eucare voor onvoldoende transparantie

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De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt Eucare Insurance een boete van 25.000 euro op omdat de zorgverzekeraar onvoldoende transparant was tijdens het zorginkoopproces.

Volgens de toezichthouder gaf Eucare onvoldoende toelichting op de tarieven in de contractvoorstellen aan zorgaanbieders in de orthopedische hulpmiddelensector voor 2026. Zorgverzekeraars moeten dit doen zodat het contracteerproces soepeler kan verlopen.

‘Eerlijk, zorgvuldig en transparant’

“Zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken in het contracteerproces belangrijke afspraken met elkaar”, aldus directeur Toezicht Anouk Mateijsen. “Deze afspraken hebben bijvoorbeeld invloed op waar een verzekerde terechtkan voor zorg en hoe snel diegene geholpen wordt. Daarom is het essentieel dat deze contractering eerlijk, zorgvuldig en transparant verloopt.”

EUcare is een van de kleinste zorgverzekeraars van Nederland.

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