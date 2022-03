Boze msb’s overhandigen manifest aan minister Kuipers

De 7000 vrijgevestigd medisch specialisten in Nederland (30 procent van de specialisten) zijn verontwaardigd over het regeerakkoord. Dat zegt dat medisch specialisten verplicht in loondienstverband gaan. Tenzij ze binnen twee jaar hun verantwoordelijkheid laten zien bij de transformatie naar passende zorg, de bestuurbaarheid van ziekenhuizen en het afremmen van perverse prikkels.

Verplicht loondienst

Het voornemen van de regering stuit in MSB-land op veel onbegrip, onrust en boosheid. ‘Gedwongen dienstverband lost geen enkel probleem op, het creëert er juist een’, aldus het Manifest. De specialisten noemen verplicht loondienst de ‘maximale demotivator’. Om de noodzakelijke transformatie naar passende zorg te maken zou de politiek de MSB’s moeten faciliteren, niet demotiveren. De MSB’s willen dat er bij de zorginkoop meer focus moet komen op kwaliteit in plaats van op productie.

MSB’s zijn stevige basis

Volgens de vrijgevestigden zijn er de afgelopen jaren juist op gelijkgerichtheid, passende zorg en ombuiging van de prikkels grote stappen zijn gezet. Met de komst van de MSB’s in 2015 is er in de meeste ziekenhuizen één overlegtafel voor ziekenhuisbestuur en medisch specialisten. Dit zorgt voor meer gelijkgerichtheid en betere bestuurbaarheid, redeneren de MSB’s in hun manifest. Ze erkennen wel dat het nog beter kan, maar stellen dat er met de MSB’s een stevige basis ligt.

Msb-manifest

De msb’s hebben hun manifest op 24 maart verstuurd aan de Tweede Kamer. Een delegatie van de Federatie Medisch Specilialisten (FMS) gaat 31 maart praten met minister Kuipers.

Het manifest is hier te lezen