Careyn Jeugd en Gezin heet vanaf heden Jong JGZ

Vanaf 1 januari 2020 gaat Careyn Jeugd en Gezin verder als ‘Jong JGZ’. Onder deze naam is de organisatie vanaf nu verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg in de regio’s Zuid-Holland Zuid en Breda.

Per 2020 heeft Careyn de jeugdgezondheidszorg van Rivas overgenomen voor de gemeenten Alblasserdam, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Alle voormalige Rivas-medewerkers zijn nu in dienst bij Jong JGZ. De naamwijziging is een gevolg van deze overname.

Positionering

Manon Arts, directeur van Jong JGZ, licht de naamwijziging toe in Het Kontakt: “Hiermee willen we als organisatie duidelijker laten zien wie we zijn en waar we voor staan. Jong JGZ beweegt mee met alle maatschappelijke ontwikkelingen. Preventie, positieve gezondheid, eigen regie, maatwerk en een goede samenwerking met netwerkpartners binnen de zorg, scholen en gemeenten staan in onze dienstverlening centraal. We kijken er naar uit om samen met onze partners in het veld een mooi resultaat te bewerkstelligen voor alle kinderen en jongeren in ons werkgebied.”