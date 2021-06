Frequin: ‘Deals VWS tegen marktconforme prijs gesloten’

Alle deals voor persoonlijke beschermingsmiddelen die het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft gesloten tijdens de eerste coronagolf waren tegen de marktprijs op dat moment. Dit vertelt topambtenaar Mark Frequin in het tv-programma Buitenhof . Frequin was project directeur-generaal van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH).

Hij reageerde op de vraag in hoeveel andere deals die het LCH heeft gesloten tijdens de pandemie er miljoenenwinsten zijn behaald door ondernemingen. Eerder bleek dat Sywert van Lienden en twee andere ondernemers 28 miljoen euro winst hebben gemaakt op een deal van iets meer dan 100 miljoen euro.

Zorgvuldig

Frequin: “Dat is allemaal zorgvuldig gegaan en ook tegen de kwaliteit die nodig was. Of het nou om jassen ging of handschoenen of mondmaskers. En ze zijn tegen de marktconforme prijzen van dat moment gegaan.” Hij verwijst ook naar het onderzoek van de forensische accountants, waaruit bleek dat er geen aanwijzingen zijn voor integriteitsschendingen bij de deal tussen het LCH en het bedrijf RGA van Sywert van Lienden.

Marge

Specifiek over de deal met Van Lienden zegt hij: “We hebben afgesproken dat als je risico loopt, er een zekere marge in mag zitten. Dat zit ook in de afspraak. Wat in dit geval is gebleken, is dat er veel meer op de plank is blijven liggen dan de bedoeling was in het begin. Nou, dat roept ook de vraag op of we naar andere zaken moeten kijken.” Minister Tamara Van Ark (Medische Zorg) schreef eerder al dat er meer onderzoek zal worden gedaan naar de transacties van VWS tijdens de pandemie. “Dat moeten we afwachten.”

Opdracht

Eerder werd duidelijk dat VWS al een aardige voorraad aan beschermingsmiddelen had opgebouwd toen de deal werd gesloten. Binnen het LCH werd daarom ook de vraag gesteld of de transactie wel nodig was. Hierover zegt Frequin: “Toen heb ik gezegd, we sluiten nog steeds deals. De Tweede Kamer en het kabinet hebben mij de opdracht gegeven om door te kopen.”

Kapen

Tijdens die eerste golf van de pandemie ontstond een vechtmarkt voor persoonlijke beschermingsmiddelen, legt Frequin verder uit. Partijen van over de hele wereld kaapten ladingen goederen van elkaar. Zo heeft Frequin het meegemaakt dat een lading bestelde mondmaskers niet kwam, omdat in de tussentijd de fabriek bleek te zijn overgenomen.

Schip met mondmaskers

LCH heeft opgeteld zo’n tienduizend aanbiedingen gehad vanuit Nederland en onder de grens. Uiteindelijk werden driehonderd tot vierhonderd bestellingen gedaan. Op het LCH werd onder tussen enorme maatschappelijke druk uitgeoefend. Zo werd het LCH tijdens de crisis benaderd met het aanbod om een boot met mondmaskers over te kopen. Van wie dat aanbod precies kwam, vertelt Frequin niet. Toen bleek dat de verkoper maar liefst drie keer de toen al hoge marktprijs van dat moment vroeg, heeft LCH het aanbod afgeslagen. “Toen hebben we gezegd; ‘we zitten in een oorlogssituatie, maar niet in een oorlogseconomie.’”

