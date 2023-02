Deventer ziekenhuis over sluiting SEH Gelre: ‘Wij kunnen meer patiënten aan’

“De gedeeltelijke sluiting in Zutphen van verloskunde en de acute zorg komt misschien wat eerder dan we hadden verwacht”, laat Creemers weten. “Maar het Deventer Ziekenhuis is al langer aan het voorsorteren op een verschuivende zorg in de regio. We zien dit scenario in de regio al jaren aankomen en zijn er klaar voor.” Zo wordt in het Deventer Ziekenhuis aan vernieuwing gewerkt van het Vrouw Kind Centrum. Het Deventer Ziekenhuis denkt ook al langer na over de SEH, IC en Eerste Hart Hulp in de regio.

Coronatijd

“In coronatijd waarin we veel patiënten uit Brabant en de Randstad opvingen (en ook daarna) hebben we al bewezen dat we extra (spoed)zorgvraag aankunnen, dankzij de inzet van onze medewerkers. We hebben in Deventer voor nu handen genoeg voor extra zorg. We hebben een goed functionerend capaciteitsmanagement waarbij we heel goed op drukte kunnen sturen. Al moeten we altijd oog houden voor werkdruk bij medewerkers die nu al hoog is. Want dat we meer patiënten krijgen, is zeker. In ROAZ-verband zien we al langer dat als er zorg ergens in de regio wegvalt, patiënten ook naar Deventer komen. Door de veranderingen in Zutphen zal het aanbod zeker toe gaan nemen. Maar wij staan als Deventer Ziekenhuis garant.”