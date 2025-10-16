Deze sector had in 2024 het hoogste ziekteverzuim

Met een gemiddelde van 8,9 procent was de ouderenzorg in 2024 kampioen ziekteverzuim. Dat meldt AO VVT. Om het verzuim terug te dringen, deed het initiatief van werkgevers en vakbonden onderzoek naar de oorzaken en verbeteringen.

© Nuttawan Jayawan / Getty Images / iStock

Het gemiddelde ziekteverzuim voor de zorg en welzijnssector bedroeg in 2024 7,3 procent. Voor heel Nederland stond de verzuimteller op 5,2 procent.

Fysieke belasting

In 2024 en 2025 verrichtte AO VVT onderzoek naar de oorzaken van het verzuim in de ouderenzorg. Daarvoor gebruikte het initiatief onder meer data van Vernet, de Monitor Gezond Werken in de Zorg van Stichting IZZ en Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn en sprak het met HR-professionals, verzuimexperts en zorgprofessionals.

Uit het onderzoek blijkt dat 28 procent van het ziekteverzuim hoofdzakelijk of deels het gevolg van het werk is. “52 procent van de vvt-medewerkers geeft aan dat verzuimklachten voortkwamen of verergerd werden door het werk”, aldus AO VVT. Fysieke belasting wordt in de ouderenzorg vaker als reden genoemd voor werkgerelateerd verzuim dan in andere zorgbranches. 62 procent van de medewerkers heeft rugklachten en 63 procent van de medewerkers heeft nek- of schouderklachten. 16 procent van de medewerkers kan niet voldoen aan de fysieke eisen van het werk. Vooral helpenden en verzorgenden ervaren een hoge fysieke werkdruk.

Autonomie

Zo’n 38 procent van de medewerkers ervaart een te hoge werkdruk. En meer dan een kwart van de medewerkers vindt het werk in de vvt emotioneel zwaar. “Het werkgerelateerd verzuim is hoger onder medewerkers die emotioneel zijn uitgeput.” Desondanks vindt driekwart van de medewerkers de werksfeer op de afdeling prettig.

Een kwart van de medewerkers ervaart een lage autonomie. Onder deze groep is het verzuim significant hoger. 18 procent van de medewerkers ervaart geen sociale steun vanuit de leidinggevende. Ook hier geldt dat het verzuim significant hoger is als sociale steun ontbreekt. 1 op de 3 medewerkers vindt dat er geen of onvoldoende aandacht is voor gezondheidsbevordering en preventie van verzuim.

Aanbevelingen

Om het ziekteverzuim terug te dringen, doet AO VVT diverse aanbevelingen. Zo is er meer aandacht nodig voor verlaging van de fysieke belasting, ondersteuning door de inzet van ergotherapeuten en het gebruik van hulpmiddelen. Ook meer inzet van medewerkers op hun kwaliteiten, ontwikkelmogelijkheden, structurele aandacht voor de overgang, het gesprek voeren over de mentale belasting en werkprivébalans en gezonde roosters zijn belangrijke verbeterpunten.

Daarnaast adviseert AO VVT de autonomie te vergroten. “Zorg ervoor dat medewerkers zich door alle lagen in de organisatie gezien en gehoord voelen. Neem medewerkers mee in organisatieveranderingen en betrek ze vroegtĳdig in het proces en communiceer over veranderingen.”