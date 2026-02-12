Skipr

Digizorg maakt stap naar vvt

,

Het project Digizorg, dat een digitale voordeur voor de zorg in een regio moet vormen, gaat van start in de vvt-sector. Een speciaal daartoe opgezet ontwikkelteam is deze week begonnen.

“De toekomst van zorg vraagt om muren die verdwijnen, niet om sectoren die naast elkaar bestaan”, zegt Hans Stravers, strategisch adviseur vvt bij Digizorg over de nieuwe stap. “Transmurale samenwerking is geen luxe, maar noodzaak.”

Digitale toeganspoort

Digizorg, gefinancierd vanuit een IZA-aanvraag, begon in de regio Rijnmond en breidt stapsgewijs uit. Het is de bedoeling dat patiënten in een bepaalde regio al hun zorg via één digitale toegangsdeur kunnen regelen. Het aansluiten van organisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg is dan ook een belangrijke volgende stap in het proces.
In de aanloop naar de start heeft het vvt-ontwikkelteam van Digizorg met zorgprofessionals meegelopen en samen met zorgorganisaties naar het ontwerp gekeken.

Complex

“In de VVT draait zorg om nabijheid, overzicht en samenwerken met cliënten en hun netwerk”, meldt Digizorg. “Tegelijkertijd is de praktijk complex: verschillende zorgverleners, overdrachten, informatie uit meerdere systemen en cliënten en naasten die grip willen houden op de geleverde zorg.”

Doelen

De doelen voor de komende periode zijn om cliënten meer inzicht te geven in hun zorg en zorgplan, te zorgen voor goede voorlichting en slimme vragenlijsten beschikbaar te maken die de zorg voorbereiden. Daarnaast gaat het Digizorg-team aan de slag met berichten en communicatie en de betrokkenheid van mantelzorgers en andere naasten.

