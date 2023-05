Oud-directielid Mediq wordt bestuurder bij Beweging 3.0 

Gerben Douma, directielid Mediq Benelux, start per 1 juni aanstaande en volgt daarmee bestuurder Micha van Akkeren op.

Van Akkeren is sinds 1 april bestuurslid bij ’s Heeren Loo, hij was tweeëneenhalf jaar bestuurder bij Beweging 3.0. Bij ’s Heeren Loo gaat hij samenwerken met Ageeth Ouwehand, die hiervoor ook bestuurder was bij Beweging 3.0.

Transformatie ouderenzorg

Terug naar Gerben Douma, over wie de raad van toezicht en zijn collega-bestuurslid zeer enthousiast zijn. Aad Koster, voorzitter van de raad van toezicht: “De ouderenzorg staat voor een ingrijpende transformatie, met onder meer een grotere rol voor technologie. Gelet op zijn deskundigheid en ervaring menen we met Gerben een bestuurder gevonden te hebben die een belangrijke bijdrage aan deze transformatie kan leveren.”

Gerben Douma zal samen met collega-bestuurder Rianne van Eijk een collegiale raad van bestuur vormen van zowel Beweging 3.0, Welzin als Leef3.nu. Rianne van Eijk: ”Met zijn visie op een zorgzame samenleving, zijn expertise en brede ervaring op het gebied van ondernemen en bedrijfsvoering heb ik alle vertrouwen in een mooie samenwerking en continuering van de actuele koers van Beweging 3.0”.

Eigen regie

Douma: “De noodzakelijke transitie binnen zorg, wonen en welzijn is enorm, mede gezien de ‘dubbele vergrijzing’. Graag lever ik hieraan mijn persoonlijke bijdrage, vanuit de visie dat bij alles wat we doen de behoeften, eigen regie en waarde van ouderen en kwetsbaren ons vertrekpunt zijn. Met focus op het behouden of verbeteren van kwaliteit van leven.”

Mediq

Gerben Douma was de laatste jaren directeur Care Operations & lid directie Mediq Benelux. Hij heeft ruime ervaring met bestuurlijk complexe dossiers en digitale transformatie. Hij heeft een goede reputatie opgebouwd binnen grote en middelgrote organisaties door zich te richten op strategische ontwikkeling, digitale transformatie, het bouwen van sterke teams en steunende netwerken en door de focus te leggen op klant/patiëntgerichtheid.