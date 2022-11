Drukte op SEH komt niet door ouderen

Tegen de verwachting in laat het absolute aantal ouderen dat de SEH bezoekt maar een kleine stijging zien in de periode van 2016-2019. In 2016 waren er in totaal 696.005 SEH-bezoeken van 70-plussers. In 2019 waren dit 730.358 SEH-bezoeken. Het gaat om een verschil van circa 34.000 bezoeken, oftewel een stijging van 20 naar 23 bezoeken door ouderen per SEH per dag. En dat is maar een beperkte stijging.

Beperkt aandeel

Het onderzoek is gebaseerd op longitudinale zorgdeclaratiedata over bezoeken aan de SEH’s door 70-plussers over de periode 2016 tot 2019. Dit onderzoek laat ook zien dat het aantal ouderen dat de SEH bezoekt groeit, maar dat dit aantal meegroeit met het aantal ouderen in de Nederlandse populatie. Ook blijkt dat maar een beperkt aandeel van de ouderen, 9 procent, na een SEH-bezoek worden opgenomen in het ziekenhuis.