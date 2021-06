Duits vastgoedfonds Patrizia koopt Amsterdams zorgcomplex

Financiële details werden niet bekendgemaakt.

Het pand ligt dichtbij het centrum van de hoofdstad en is ingericht voor begeleid wonen en bijvoorbeeld dagbesteding. Het is voor Patrizia de eerste investering buiten Duitsland.

Patrizia zet flink in op investeringen in Europees zorgvastgoed. In 2019 werd een speciaal fonds hiervoor opgericht, het Social Care Fund III. Inmiddels is er voor 360 miljoen euro geïnvesteerd in negentien gebouwen. Eerder dit jaar is nog eens 200 miljoen euro opgehaald bij andere investeerders om nieuwe aankopen te doen.

Het fonds denkt dat de markt voor huisvesting van ouderen een groeimarkt is in zowel Duitsland als de rest van Europa.