E-zorg gaat miljoenen berichten Noord-Hollandse zorginstellingen afhandelen

Per dag versturen eerste- en tweedelijnszorgmedewerkers in de regio Noord-Holland Noord zo’n 15.000 tot 20.000 medische berichten. Nu doen zij dit nog vanuit verschillende systemen en in verschillende bestandsindelingen. E-zorg en Zorgring NHN hebben dit geïnventariseerd in een voortraject en verwachten in een naadloze transitie naar het nieuwe systeem om te kunnen zetten.

Miljoen patiënten

Zorgring NHN ondersteunt tientallen zorginstellingen en honderden aangesloten zorgverleners in de regio. Opgeteld hebben deze professionals in de regio zo’n 1 miljoen patiënten en cliënten.