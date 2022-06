Edwin Velzel nieuwe externe adviseur Integraal Zorgakkoord

Edwin Velzel gaat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) adviseren over het Integraal Zorgakkoord. Velzel gaat in ook de veldpartijen bij de voorbereidingen voor het akkoord begeleiden. Dat maakt het ministerie bekend.

Velzel start per direct. Velzel brengt een brede bestuurlijke ervaring mee. Hij is momenteel CEO van pensioenbeheerder PGGM en was voorzitter van het expertteam covid-zorg in ziekenhuis. Hij ging daarbij over de opschaling van in relatie tot reguliere zorg.

Zvw

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) moet de sectorale hoofdlijnenakkoorden vervangen wanneer die aan het eind van het jaar verlopen. Het IZA moet niet over ziekenhuiszorg of eerstelijnszorg gaan, maar over alle zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt. Daarnaast moeten er afspraken in komen over preventie en afspraken met het sociaal domein, voor zover die direct samenhangt met de Zvw-zorg.

Overleg ligt stil

Het overleg over het IZA ligt op dit moment stil, nadat de directeur-generaal curatieve zorg op VWS Ronnie van Diemen vorige week plotseling haar functie neerlegde. Zij was de coördinator van het project. VWS stelde daarop twee andere ambtenaren van het eigen departement aan om het overleg vlot te trekken.

De aanstelling van externe adviseur is voor de komende maanden, laat VWS weten. “Het tot stand komen van een akkoord, maar bovenal de daadwerkelijke uitvoering ervan, zal de komende tijd veel van alle betrokken partijen vragen. Het streven is om deze zomer tot afspraken te komen.”