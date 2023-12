Eerste apotheek sluit aan op toestemmingsvoorziening Mitz

Apotheek Pijnacker Centrum is als eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsvoorziening Mitz. De online tool moet komend jaar breed uitgerold worden en wordt naar alle waarschijnlijkheid een generieke voorziening voor de hele zorg om eenvoudig duidelijk te maken welke data gedeeld mogen worden.

De bestaande toestemmingen die patiënten van de apotheek hebben vastgelegd, zijn overgezet naar Mitz. Online kunnen medewerkers eenvoudig inzien welke gegevens ze mogen delen. Bovendien kunnen patiënten zelf via Mitz toestemming geven of juist intrekken.

Verwarring

“Toestemming geven gebeurt tot nu toe op veel verschillende plaatsen en dat geeft veel verwarring”, zegt Arjan Roelofs, apotheker bij Apotheek Pijnacker Centrum. “Bij Mitz is dat geen probleem. Met Mitz regel je de toestemmingskeuzes op een centrale plaats. Niet alleen voor ons, maar voor alle zorgaanbieders.”

Alle huisartsen en apotheken

Eerder sloot huisartsenpraktijk De Morgen in Uden aan op Mitz. Het is de bedoeling dat diagnostisch centrum Star-shl op Mitz op korte termijn aansluit. Komend jaar moet de toestemmingsvoorziening opgang maken in de Nederlandse zorg met de aansluiting van onder andere alle huisartsen, huisartsenposten en apotheken die aangesloten zijn op het afsprakenstelsel AORTA en het uitwisselingssysteem Landelijk Schakelpunt.

VWS kiest centrale voorziening

Onlangs maakte VWS-topambtenaar Bianca Rouwenhorst bekend dat het ministerie kiest voor één centrale voorziening voor toestemmingen. Hoewel ze het niet met zoveel woorden zei, ligt het voor de hand dat dit Mitz gaat worden.