Eerste huisartsen sluiten aan op Digizorg Cockpit

In de regio Rijnmond zijn de eerste huisartsen digitaal verbonden met het Erasmus MC via de Digizorg Cockpit. Het is een eerste stap om in de hele regio de zorg digitaal aan elkaar te verbinden.

“Een grote stap naar echt domeinoverstijgende zorg”, noemt het Digizorg het aansluiten van drie huisartsenparktijken. Het gaat om huisartsenpraktijken Niemantsverdriet, Struik en Veraart. Zij krijgen actuele gegevens uit het Erasmus MC van hun patiënt in één overzicht te zien. “Dat maakt samenwerken eenvoudiger, voorkomt dubbele diagnostiek en brengt de belofte van een digitale voordeur voor al je zorg dichterbij”, aldus de samenwerkende partijen. Het aanhaken van de huisartsen is een gevolg van een samenwerking die Digizorg onlangs sloot met Rijmond Dokters.

Over alle muren

Het is de bedoeling dat de komende ook andere ziekenhuizen en vvt-instellingen aansluiten bij Digizorg Cockpit. Zo moet er één gedeeld beeld van de patiënt ontstaan “over alle muren van de zorg heen”. In de tussentijd wordt ook de Digizorg app verder ontwikkeld en uitgerold. Die is bedoeld voor patiënten en geeft ze de mogelijkheid om met hun zorgverlener te communiceren en hun eigen gegevens in te zien.

Digizorg kreeg onlangs 59 miljoen euro aan IZA-gelden voor het tweede deel van het onderliggende transformatieplan. Het initiatief zet ook eerste stappen buiten de eigen regio.