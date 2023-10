Eindhovense praktijk start met digitale huisarts: emoties lopen hoog op

Het huisartsentekort wordt ook in Eindhoven hard gevoeld. Daarom kondigde Stroomz Orion vorige week aan per 1 oktober grotendeels over te stappen op online zorg van Arene. Patiënten kunnen bij vragen die geen spoed hebben mailen, beeldbellen of telefoneren met huisartsen van Arene. Die beoordelen vervolgens of een fysiek consult van de eigen huisarts nodig is.

Zorg afvangen

Om gebruik te maken van de digitale huisarts, moeten patiënten de app van Arene downloaden. Voor hulp met de app en telefoon kunnen patiënten deze en komende week elke werkdag in de ochtend op de praktijk terecht. Daarna kunnen ze met de Helpdesk digitale Zorg bellen. Wie geen smartphone heeft of de digitale weg kwijtraakt, kan bij de Orion-praktijk terecht.

Het Eindhovens Dagblad meldt dat sommige patiënten willen overstappen naar een andere huisarts. Andere patiënten zijn boos, maar vrezen dat hen bij andere praktijken hetzelfde wacht. Vincent Gerris, manager IT-ontwikkeling bij Stroomz, hoopt met de komst van de online huisartsen veel zorg digitaal af te kunnen afvangen. “Zodat de Orion-huisartsen die er nog wel zijn, zich kunnen bezighouden met mensen die echt niet zonder een fysiek consult kunnen.”