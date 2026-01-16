Ernst Klunder benoemd in raad van toezicht Tergooi MC

Ernst Klunder is benoemd als lid van de raad van toezicht van Tergooi MC. Hiermee volgt hij Francine Zijlstra op per 1 januari 2026.

Klunder is op dit moment voorzitter van de raad van bestuur van gehandicaptenzorginstelling ’s Heeren Loo. Verder is hij lid van de raad van toezicht van Atlant. Eerder was hij onder meer bestuurder van ggz-instelling Dimence.

Bestuurlijke ervaring

“Wij zijn blij met deze waardevolle aanvulling van onze raad van toezicht”, aldus Rik van Terwisga, voorzitter van de raad van toezicht van het ziekenhuis. “Met Ernst krijgen wij een schat aan bestuurlijke ervaring aan boord. Zijn financiële expertise en zijn ervaring in andere belangrijke zorgsectoren sluiten goed aan bij de huidige nationale en regionale ontwikkelingen.”