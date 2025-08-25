Experts: fundamenteel politiek debat over de zorg blijft uit

Ondanks de groeiende gezondheidskloof, zorgvraag, personeelstekorten en zorgkosten wordt de zorg volgens de auteurs te vaak genegeerd in verkiezingsprogramma’s. “Het zorgsysteem schreeuwt om hervorming, maar partijen lijken terug te deinzen voor scherpe keuzes.”

Marktwerking

De toekomst van de zorg ligt volgens het vijftal in een wijkgerichte aanpak met zorgzame buurten. Fragmentatie moet daarbij verleden tijd zijn en domeinoverstijgende samenwerking de standaard. Om dat te realiseren, pleiten de professionals en bestuurders voor een bekostigingssysteem zonder marktwerking en concurrentie. “Regionale regie met voldoende budgettaire ruimte zijn nodig voor maatwerk”, schrijven ze in het AD.

Daarnaast pleiten ze voor een centrale plek voor preventie en wettelijke doelen die health in all policies bevorderen. Tot slot roepen de auteurs op tot concentratie van hoogspecialistische zorg, waarbij regionale ziekenhuizen de brede basiszorg voor hun rekening nemen en zorgverlener en patiënt het gesprek voeren over de noodzaak van behandelingen. “De oproep is helder: geen loze beloften of onuitvoerbare voorstellen meer. Maar realistische oplossingen en politieke moed”, aldus Bannenberg, Berends, Ploeg, Hessen en Levi.