Fabrikant ontduikt smaakjesverbod met vape-alike

Het AD schrijft erover.

Fabrikant Philip Morris ontwikkelde een sigarettenvervanger bestaande uit twintig nicotinesticks. De gebruiker moet deze verhitten in een houdertje en kan dan de damp inhaleren. Er zijn twee smaken: menthol en fruit. Uit marketingdoeleinden omgedoopt tot: island beat en electro rouge.

Lookalike

Het is geen sigaret en ook geen vape. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zegt niets te kunnen beginnen tegen de verkoop van het product omdat de sticks niet onder de tabaks- en rookwarenwet vallen. De NVWA voegt daaraan toe dat dit in de toekomst zou kunnen veranderen door een wetsaanpassing.

Smaakjesverbod

Voormalig VWS-staatssecretaris Maarten van Ooijen ijverde langdurig voor een smaakjesverbod van vapes. Nadat de tabakslobby enkele malen uitstel wist te bedingen, is de wet op 1 januari 2024 van kracht geworden.

Truc

Woordvoerder Dave Krajenbrink van de Rookvrije Generatie, een samenwerkingsverband van KWF, Hartstichting en Longfonds, zegt in het AD dat het niets meer is dan een truc van Philip Morris om ‘rokertjes’ met een smaakje te kunnen blijven verkopen. “Weliswaar bevatten de sticks geen tabak, maar ze zitten nog steeds vol met het verslavende nicotine. Een slecht voorbeeld voor jongeren wat een opstapje kan zijn naar echt roken. Bovendien is niets bekend over de gezondheidseffecten op lange termijn van dit product.”

De fabrikant wil niet reageren in het AD. Wat er precies in het kruiden- en plantenmengsel zit, is niet terug te vinden op de pakjes en op de website van Philip Morris ook niet.