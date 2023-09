FNV wil weer forse loonsverhogingen

Vakbond FNV wil ook het komende jaar nog forse loonsverhogingen zien. In de kraamzorg is een looneis van 14,3 procent gesteld. De looneis voor de umc’s wordt binnenkort bekend.

Umc-personeel kreeg vorig jaar een loonsverhoging van 10 procent. De betaling van de inflatiecompensatie werd in tweeën gesplitst. De umc-medewerkers kregen er eerst structureel 6 procent bij en daarna het resterende deel van 4 procent.

Reparatie koopkracht

De inflatie is al flink gedaald en dat zet zich naar verwachting door, maar volgens de bond moet het verlies aan koopkracht nog worden gerepareerd. Leden van de FNV hebben de traditionele looneis een dag voor Prinsjesdag vastgesteld op 5 tot 14 procent. Vorig jaar was die nog ruim 14 procent.

FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha zegt dat het erg per sector gaat verschillen hoe hoog de looneis uitkomt. Werkgevers die vorig jaar al meegingen in de forse eisen van de bonden, kunnen het komende jaar rekenen op een mildere opstelling.

Hoogspanning

Dat geldt dus niet voor de salarissen in de kraamzorg. Dat zijn al jaren de laagste in de sector Zorg & Welzijn. De FNV wil dat daar nu definitief een einde aan komt. Feli Escarabajal, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “De sector staat onder hoogspanning. Er wordt al gesproken over afschalen van de kraamzorg vanwege de grote personeelstekorten. Dit soort doemscenario’s waarbij jonge gezinnen veel te weinig uren kraamzorg krijgen, moeten we als maatschappij niet willen.”

De vakbond hoopt dat de lonen in 2024 gemiddeld zo’n 8 procent omhooggaan, vergelijkbaar met wat dit jaar al is afgedwongen. Boufangacha: “Als we dat realiseren, kun je zeggen dat de lonen weer op peil zijn gebracht. We zeiden vorig jaar al dat het een strijd van de lange adem zou worden en dat is ook wel gebleken. De rekening is in twee stappen op tafel gekomen.” (ANP/Suzanne Bremmers)