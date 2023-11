Franciscus Gasthuis & Vlietland benoemt nieuw bestuurslid

Per 1 maart neemt zij als lid van de raad van bestuur de positie van Marjolein Tasche over, die vanaf 1 januari aanstaande start bij de Landelijke Huisartsenvereniging.

Samen met Niels Honig en Peter-Willem van Lindenberg gaat het nieuwe bestuurslid mee werken aan de beste zorg in de regio, het verder ontwikkelen van ons topklinische ziekenhuis en de implementatie van het nieuwe strategische ziekenhuisplan.

Arts en bestuurder

Jansen-Landheer heeft brede ervaring in de gezondheidszorg. Zij is haar carrière begonnen als arts en heeft zich daarna verder bekwaamd als bestuurder bij verschillende zorgorganisaties. Zo was Marlies onder andere directeur-bestuurder van het Integraal Kankercentrum Amsterdam, directeur netwerken van Integraal Kankercentrum Nederland en is zij medisch directeur geweest bij Equipe Zorgbedrijven. Haar laatste functie bekleedde zij bij het HagaZiekenhuis als medisch directeur ad interim.

Netwerkzorg

Bestuursvoorzitter Niels Honig is blij dat Marlies dat stap zet naar Franciscus. “Wij verwachten met haar kennis en ervaring de topklinische status van Franciscus te kunnen versterken en kijken ernaar uit om samen verder te bouwen aan de netwerkzorg in de regio.”