Ggz-aanbieder Phitaal vraagt faillissement aan

​Phitaal Groep, een aanbieder van ggz met tien behandelcentra in Midden- en Zuid-Nederland, heeft bij de rechtbank faillissement aangevraagd.

Eerder vroeg de instelling al uitstel van betaling aan. De organisatie, die zorg levert aan ruim 3.500 cliënten, benadrukt dat de lopende behandelingen op dit moment niet in gevaar zijn.

Zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben toegezegd de zorg te blijven vergoeden. Daarnaast hebben zij financiële middelen ter beschikking gesteld om de salarissen van het personeel te garanderen, wat de continuïteit van de zorg op korte termijn waarborgt.

Overname

​Er wordt momenteel gewerkt aan een structurele oplossing voor de toekomst. De aangestelde curator onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart of overname. Een aantal partijen hebben zich gemeld bij de bewindvoerder. De betrokken zorgverzekeraars werken hier actief aan mee, met als doel snel een overnamepartij te vinden waarbij de verzekerden hun behandeling kunnen vervolgen.

​Personen die momenteel bij Phitaal in behandeling zijn of op de wachtlijst staan, hoeven voorlopig zelf geen actie te ondernemen. Zij krijgen het advies om de ontwikkelingen af te wachten; de curator zal hen direct informeren zodra er meer duidelijkheid is over de afwikkeling en een mogelijke overname.