Ggz maakt ‘grote stap’ richting minder regels  

Zorgverzekeraars en ggz-aanbieders hebben, samen met het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), afspraken gemaakt om de regeldruk in de geestelijke gezondheidszorg terug te dringen. Staatssecretaris Blokhuis spreekt van een “grote stap in de goede richting”.

De partijen hebben vijf punten op papier gezet waarmee het aantal regels in de ggz moet gaan afnemen. Zo moeten zorgprofessionals nu nog kiezen uit een lijst van 183 codes om hun tijd te verantwoorden. Per 1 januari 2020 wordt dat teruggebracht naar 22 codes. Daarmee wordt de kans op registratiefouten kleiner. Ook zorgverzekeraars zijn erbij gebaat dat op een eenduidige wijze wordt geregistreerd.

Registreren

Daarnaast is de verwijzing naar de ggz is verbeterd. De regels die hiervoor gelden zijn eenduidiger en duidelijker opgeschreven, overbodige regels zijn geschrapt en ze sluiten nu beter aan op hoe een (door)verwijzing in de praktijk werkt. Verder krijgen zorgprofessionals, nadat ze hierover afspraken hebben gemaakt met de zorgverzekeraar, de mogelijkheid niet altijd meer apart elke minuut te registreren en bij te houden. Dit registreren van indirecte uren speelt bijvoorbeeld wanneer ze zich voorbereiden op een behandeling van een cliënt.

Ten slotte is toegelicht hoe verblijf beter kan worden verantwoord. Verder worden meldingsprocedures rond suïcide, agressie en verplichte ggz eenvoudiger. Bovendien worden er geen uitzonderingen per gemeente meer gemaakt.

GGZ Nederland verwacht dat professionals dankzij de afspraken dagelijks een half uur minder ‘achter het bureau’ hoeven te zitten.