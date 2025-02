Helft van zorgprofessionals wil meer zeggenschap binnen het werk

Er is een kleine stijging van de ervaren autonomie en zeggenschap onder zorgprofessionals. Toch is er meer inzet nodig om de verbetering door te zetten aangezien de helft van de professionals aangeeft meer zeggenschap te willen binnen het werk.

Afbeelding door Skipr gegenereerd met AI

Dat blijkt uit de tweede Landelijke Monitor Zeggenschap (LMZ). De LMZ maakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de landelijke ontwikkeling van zeggenschap en autonomie in zorg en sociaal domein inzichtelijk. Minister Fleur Agema (VWS) reageert op het rapport in een brief aan de Kamer.

Goed werkgeverschap

Agema wijst erop dat het versterken van zeggenschap de verantwoordelijkheid is van werkgevers en daarom onderdeel moet zijn van goed werkgeverschap. Ondersteuning vanuit het ministerie van VWS komt daarbij bijvoorbeeld met subsidie via de subsidieregeling zeggenschap. “Met de inzichten van de LMZ en het LAZ kunnen werkgevers, leidinggevenden en professionals gericht inzetten op het versterken van zeggenschap.”

Landelijke monitor

Aan de tweede meting van de Landelijke Monitor Zeggenschap (LMZ) deden ruim 22 duizend zorgprofessionals mee. Zorgprofessionals ervaren in 2024 al meer zeggenschap dan tijdens de nulmeting in 2023. Maar meer dan de helft van de zorgprofessionals wenst meer zeggenschap, en een kwart wenst meer autonomie in het werk. Het cijfer voor de ervaren zeggenschap gelijk gebleven met een 6,0. Bijna alle organisaties willen dat zeggenschap meer bij professionals komt te liggen en minder bij het management.

Toch zijn er ook verbeteringen zichtbaar ten opzichte van 2023. Zorgprofessionals ervaren dat hun positie in de organisatie het meer mogelijk maakt om zeggenschap te nemen. Ook voelen zorgprofessionals zich minder beperkt door regels en ervaren zij meer ruimte om zelfstandig beslissingen te nemen.

Behoud van personeel

De verbeteringen lijken een positieve impact te hebben op het aantrekken en behouden van professionals. De werktevredenheid en het aandeel professionals dat het werken bij de werkgever aanbeveelt bij collega professionals zijn licht gestegen in 2024 in de groep organisaties die beide jaren heeft deelgenomen en positief gerelateerd aan ervaren zeggenschap. Ook lijkt de verbetering in zeggenschap van invloed te zijn op de vertrekintentie van medewerkers, deze is licht afgenomen ten opzichte van 2023.

Zeggenschap verder versterken

Het Landelijk Actieplan Zeggenschap helpt organisaties bij het versterken van zeggenschap met een nieuw kennisoverzicht. In dit jaarlijkse overzicht staan de nieuwste inzichten over wat werkt bij het versterken van zeggenschap, gebaseerd op de ervaringen van ruim 250 actieplannen en 200 organisaties.

Lees op Zorgvisie meer over dit onderwerp in de serie ‘Verpleegkundig leiderschap’. Maak een account aan en lees gratis drie artikelen per maand.