Hennie Sanders blijft bestuurder Ommelander Ziekenhuis

Sanders werd op 1 juli 2019 benoemd als voorzitter van de raad van bestuur. Op 1 juli 2022 droeg ze het voorzitterschap over aan Bas Wallis de Vries. Zelf ging zij daarna verder als rvb-lid.

Tweede termijn

De eerste zittingstermijn van Sanders loopt 1 juli 2023 af. De rvc was daarom al op zoek naar een opvolger. Tijdens dat proces werd Sanders gevraagd of zij zich niet nog een termijn aan het ziekenhuis zou willen verbinden. Sanders: “De samenwerking binnen het bestuur en met iedereen in het ziekenhuis, de functie voor de regio en mijn nieuwe rol als lid rvb zijn allemaal pluspunten die maken dat ik na een korte bedenktijd volmondig ja heb gezegd op deze vraag.”

Henk Bakker, voorzitter rvc: “We zijn blij dat Hennie bereid is om nog een tweede bestuurstermijn te willen vervullen. Door deze herbenoeming is met een goed ingewerkt en goed op elkaar afgestemde raad van bestuur de continuïteit voor een langere periode verzekerd.”